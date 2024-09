Papa Francisco: Dignidade É 'Bem Inestimável' Que Nenhuma Lei Humana Pode Dar ou Tirar

Aos estudantes da Universidade de Louvain-la-neuve, Francisco indicou que a dignidade é um"bem inestimável" que nenhuma lei humana pode dar ou tirar. Papa Francisco em discurso aos estudantes da Universidade de Louvain-la-neuve. Foto: Olivier Matthys/EPA

Os alunos da Universidade de Louvain-la-neuve acolheram o Papa com a leitura de uma longa carta onde denunciam um conjunto de ofensas à Casa Comum, desde “o saque dos recursos do sul do mundo e das populações indígenas, com a cumplicidade da religião”, ao papel da mulher na igreja.

Francisco respondeu-lhes: ”Não é o consenso nem são as ideologias que sancionam o que é caraterístico da mulher, o que é feminino. A dignidade é assegurada por uma lei original, escrita não no papel, mas na carne.

A propósito do respeito pela Casa Comum, Francisco também lembrou que “Deus é Pai, não patrão; é Filho e Irmão, não ditador; é Espírito de amor, não de domínio” e que “nenhum projeto de desenvolvimento será bem sucedido se a arrogância, a violência e a rivalidade permanecerem nas nossas consciências”.

Por fim, o Santo Padre pediu aos alunos fidelidade à verdade, porque "sem a verdade, a nossa vida perde sentido", afirmou. "A verdade torna-nos livres. Quereis a liberdade? Procurem e sejam testemunhas da verdade!"

Papa Francisco Dignidade Humana Universidade De Louvain-La-Neuve Carta Dos Estudantes Casa Comum

