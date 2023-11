Papa Francisco considera a pobreza um escândalo e pede para ouvir o grito de dor dos mais carenciados

O Papa Francisco considerou este domingo que"a pobreza é um escândalo" e pediu que seja ouvido"o grito de dor dos mais carenciados, sufocados pela indiferença geral de uma sociedade ocupada e distraída". Durante a missa na Basílica de São Pedro, por ocasião do VII Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco fez uma reflexão sobre a pobreza no mundo.

"Pensemos em tanta pobreza material, cultural e espiritual no nosso mundo, nas vidas feridas que habitam as nossas cidades, nos pobres que se tornaram invisíveis, cujo grito de dor é abafado pela indiferença geral de uma população ocupada e distraída", disse o pontífice. Hoje está previsto que Francisco almoce, no Vaticano, com um grupo de 1.200 pessoas sem-abrigo, pessoas com deficiência e refugiados





