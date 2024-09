Papa Francisco confrontado com questões polémicas na Universidade de Louvaina

Montenegro acusa PS de ter proposta “radical e inflexível” para OE 2025Abusos na Igreja, ordenação de mulheres, menos rigidez nas questões de género e maior abertura à comunidade LGBTQ+ foram temas em destaque na visita do Papa à Universidade de Louvaina.Francisco foi recebido esta tarde na prestigiada Universidade Católica de Louvaina, no âmbito das celebrações dos 600 anos que a secular instituição assinala em 2025.

Seles recordou que o arcebispo Terlinden, substituiu recentemente o bispo auxiliar do Brabante Vallone por uma mulher. “A Igreja não seria mais amigável se desse às mulheres um lugar de destaque, inclusive no sacerdócio?”, interrogou.

Papa Francisco Universidade De Louvaina Abusos Sexuais Mulheres Na Igreja LGBT+

