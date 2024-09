Papa Francisco condena desperdício de alimentos e elogia polícia financeira italiana

Agricultores ameaçam com novas manifestações e ficar de fora do Acordo de RendimentosO Papa elogiou os agentes da polícia financeira italiana porque"velam pelo dever de cada cidadão de contribuir de forma justa para as necessidades do Estado.

Francisco lamentou ainda que existam"Estados que, apesar de terem enormes recursos, permanecem isolados a nível financeiro ou de mercado global" e reiterou que"se deixassem de produzir armas durante um ano, a fome no mundo acabaria", mas, disse, para alguns"as armas são melhores do que resolver a fome".

"Quer se trate da cobrança de impostos ou da luta contra o trabalho não declarado e mal pago - outro escândalo - ou, em todo o caso, atentatório da dignidade humana, a vossa ação é da maior importância", disse-lhes.

Papa Francisco Desperdício De Alimentos Polícia Financeira Corrupção Legalidade

