Papa Francisco chega ao Luxemburgo para viagem de quatro dias

Papa Francisco já chegou ao Luxemburgo . É o primeiro de quatro dias de uma viagem que também o levará à Bélgica.

Ainda esta manhã, o Papa fará uma visita de cortesia ao grão-duque e ao primeiro-ministro do Luxemburgo. Durante a viagem, de Roma até ao Luxemburgo, ao contrário do que é habitual, o Papa não transmitiu qualquer mensagem nem cumprimentou individualmente os jornalistas a bordo do avião.

Papa Francisco Luxemburgo Bélgica Viagem Secularização

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Renascenca / 🏆 5. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Papa Francisco visita Luxemburgo e Bélgica: Igrejas em declínio e escândalo dos abusos persistemO Papa Francisco fará uma viagem de quatro dias a Luxemburgo e Bélgica, dois países onde a prática religiosa está em queda. A agenda do Papa inclui encontros com autoridades e a população, abordando temas como secularização, acolhimento de migrantes e o papel das novas gerações.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Papa cancela agenda do dia devido a “estado gripal leve”Francisco vai ao Luxemburgo e à Bélgica, de sexta-feira a domingo.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Combate à pedofilia e proposta de celibato na agenda de Papa Francisco na visita à BélgicaA Igreja belga recebeu mais de 700 queixas em pouco mais de 10 anos. O caso do antigo bispo de Bruges, que admitiu ter abusado de um dos seus sobrinhos durante mais de uma década provocou forte indignação.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Papa cancela agenda do dia devido a 'estado gripal leve'Decisão foi tomada por precaução tendo em conta a próxima visita ao Luxemburgo e à Bélgica.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Papa Francisco chega à Indonésia, país com mais muçulmanos do mundoO papa aterrou hoje em Jacarta, capital da Indonésia, país com mais muçulmanos no mundo, no primeiro destino de uma viagem que vai ainda levar Francisco a Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Singapura.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Papa Francisco chega à Indonésia, o país com mais muçulmanos do mundoFrancisco ainda vai visitar Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Singapura.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »