Papa Francisco autoriza casamento de antigo bispo de Solsona

O Papa Francisco autorizou o casamento pela Igreja do antigo bispo de Solsona, Xavier Novell, com a companheira de vários anos. "Foi um longo caminho, mas conseguimos regularizar a nossa situação canónica: casar como queríamos e poder receber a comunhão", disse a esposa do antigo bispo de Solsona, em Espanha.

