Papa alerta para a modificação radical da informação e comunicação devido à inteligência artificial

O Papa alertou esta quarta-feira que a evolução dos sistemas de "inteligência artificial" está a "modificar de forma radical" a informação e a comunicação e, através delas, "algumas bases da convivência Civil", defendendo a adoção de um tratado internacional regulador.





