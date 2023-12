Pandemia não justifica resultados negativos no PISA, diz professor

Numa análise ao PISA, o professor João Marôco demonstra que a pandemia não justifica os resultados negativos. Um em cada três alunos não atinge o nível de competências mínimas em matemática. O PISA é realizado por cerca de 690 mil estudantes em 2022, representando aproximadamente 29 milhões de jovens de 15 anos em 82 países/economias participantes.

O teste avalia o grau em que os estudantes adquiriram conhecimentos e competências essenciais para participar plenamente nas sociedades modernas, com foco nos domínios de leitura, matemática e ciências. Além de verificar a capacidade dos alunos de reproduzir conhecimentos, o PISA examina sua capacidade de aplicar esse conhecimento em cenários desconhecidos, dentro e fora da escola. Os alunos são recrutados de forma aleatória em várias etapas para assegurar a representação válida e fidedigna da população alvo, e o teste é realizado de forma computorizada, com alguns países ainda realizando o teste em papel





