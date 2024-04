Palmer marca quatro golos e sobe ao topo dos melhores marcadores da Premier League

, no fecho da 33.ª jornada da Liga inglesa de futebol, com Palmer a assinar um ‘poker’ e a subir a melhor marcador da prova.

Palmer, que leva um total de 23 golos e 13 assistências pelos ‘blues’ em todas as provas, tornou-se igualmente no primeiro jogador do Chelsea a marcar em sete jogos seguidos disputados no estádio do clube londrino.senegalês Jackson, aos 44 minutos, e Gilchrist, aos 90, também contribuíram para a goleada do Chelsea

Futebol Premier League Chelsea Palmer Golos

