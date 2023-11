'Palestinianos não são terroristas', diz Presidente da Argélia

O Presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, defendeu no domingo à noite que os palestinianos não são terroristas e recordou que os argelinos foram assim rotulados durante a guerra de independência contra a colonização francesa.

Tebboune considerou que os palestinianos"defendem os seus direitos, a sua independência e a sua pátria", tal como fizeram os argelinos na guerra da independência entre 1954 e 1962. O dirigente argelino qualificou ainda os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza como"um crime de guerra" e responsabilizou Israel pelo novo conflito.

Israel tem bombardeado incessantemente a Faixa de Gaza desde então, com algumas incursões terrestres no norte do território, numa ofensiva que o Hamas diz ter provocado mais de oito mil mortos. Argel defendeu a criação de dois Estados com as fronteiras de 1967, em conformidade com a legitimidade internacional e a Iniciativa Árabe de Paz. headtopics.com

