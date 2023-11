Palestiniana de 13 anos sofre com a escassez de membros artificiais em Gaza

Layan al-Baz chora de agonia quando passam os efeitos dos analgésicos que toma depois de as suas pernas terem sido amputadas - resultado de um ataque a Gaza numa altura em que Israel luta contra o Hamas. 'Não quero uma perna falsa', diz a palestiniana, de 13 anos, à AFP, no hospital Nasser, em Khan Yunis, no Sul da Faixa de Gaza, onde conseguir membros artificiais é quase impossível de qualquer forma.

O empobrecido território palestiniano, sob bloqueio paralisante de Israel há anos e cercado desde o início da guerra a 7 de outubro, sofre com grave escassez de comida, água e combustível. O material médico também é escasso

