Palestiniana de 13 anos sofre com a escassez de membros artificiais em Gaza

Layan al-Baz chora de agonia quando passam os efeitos dos analgésicos que toma depois de as suas pernas terem sido amputadas - resultado de um ataque a Gaza numa altura em que Israel luta contra o Hamas. 'Não quero uma perna falsa', diz a palestiniana, de 13 anos, à AFP, no hospital Nasser, em Khan Yunis, no Sul da Faixa de Gaza, onde conseguir membros artificiais é quase impossível de qualquer forma.

O empobrecido território palestiniano, sob bloqueio paralisante de Israel há anos e cercado desde o início da guerra a 7 de outubro, sofre com grave escassez de comida, água e combustível. O material médico também é escasso

:

SICNOTİCİAS: Ataques de Israel em Gaza geram protestos em todo o mundoSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Israel abre corredor para passagem segura de civis em GazaDurante três horas, civis poderão encaminhar-se para sul através de uma estrada.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Israel permite retirada de civis em Gaza durante três horasSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

REVİSTASABADO: Blinken pede a Israel suspensão temporária da ofensiva militar em GazaO secretário de Estado norte-americano refere que pausa humanitária permitia a entrada de ajuda em Gaza e facilitaria o trabalho para garantir a libertação dos reféns.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Israel acusa Hamas de roubar combustível aos civis de Gaza e divulga áudio como provaResponsável do serviço de Saúde palestiniano apanhado em telefonema estima que grupo islâmico tenha 'um milhão' de litros em túneis.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Blinken reitera apoio a Israel e pede proteção dos civis em GazaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »