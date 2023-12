Pagamentos online sem cartão bancário deixarão de ser possíveis

Se até aqui era possível fazer pagamentos através do homebanking sem cartão bancário, a aplicação da diretiva comunitária muda estas regras. Deco alerta para custos acrescidos. Vai deixar de ser possível fazer pagamentos bancários online sem ter acesso a cartão bancário.

Esta obrigação resulta da transposição de uma diretiva comunitária de 2015, mas, ao que o Nascer do SOL, apurou abrange uma percentagem residual de clientes, menos de 1% num total de mais de 23 milhões de contas bancárias e que ronda as 170 mil. Isto é, serão afetados todos aqueles que faziam pagamentos online através de homebanking ou da aplicação do banco mas que até aqui não necessitavam de um cartão bancário. O Nascer do SOL sabe que esta foi a solução encontrada pela SIBS, empresa responsável pela gestão das redes Multibanco, para responder às exigências desta diretiva. Tudo apontava para a entrada em vigor a 1 de janeiro destas novas regras, no entanto, a aplicação será feita consoante as políticas comerciais e há quem já tenha anunciado esse adiamento. Um desses casos é o Santander e o Bankinte





