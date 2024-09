Padre acusado de abusos sexuais durante infância na Casa de Infância Elísio de Moura

“És porca, estás em pecado e vais ter de te confessar”: Olinda acusa padre de abusos sexuais durante infânciaEstudo revela que cerca de metade dos portugueses está insatisfeito com a vida sexualBrigitte Bardot 90 anos e pede presente inusitado

“Tu és porca, fizeste coisas más, estás em pecado e vais ter de te confessar”, terá dito o padre Sebastião Cruz a Olinda Soares, utente da Casa de Infância Elísio de Moura, em Coimbra. A alegada vítima entrou na instituição em finais dos anos 60, mas só agora teve coragem de relatar os abusos sexuais a que foi sujeita.

Olinda Soares garante ter sido “tocada de cima a baixo” pelo padre. Relatou os episódios de abuso aos elementos do grupo VITA, que tem a missão de acompanhar os casos de violência sexual de crianças e adultos na Igreja Católica em Portugal, mas o depoimento não colheu credibilidade e foi até excluída da lista de vítimas a indemnizar por parte da Igreja. “Ele castrou a minha inocência”, concluiu.

Olinda acusa padre de abusos sexuais durante infânciaA utente da Casa de Infância Elísio de Moura, Olinda Soares, acusa o padre Sebastião Cruz de abuso sexual durante a sua estadia na instituição em Coimbra nos anos 60. A alegada vítima revelou ter sido submetida a estes atos e que foi forçada a colocar as mãos numa posição próxima das partes íntimas do padre durante uma confissão.

"As Pupilas": Olinda Soares, a vítima, Sebastião Cruz, o padre e alegado abusadorOlinda Soares, a vítima, é o fio condutor do primeiro episódio de uma investigação jornalística. Sebastião Cruz, o padre, é o alegado abusador. No primeiro episódio de "As Pupilas" investigamos a Casa de Infância Elísio de Moura, em Coimbra, gerida oito décadas pelas freiras católicas do Amor de Deus.

