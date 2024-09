Padre abençoa união gay com vestes litúrgicas e gera polémica

Filho de Ágata preso por assediar menores em festa motard. Já era procurado pelas autoridades"Uma mulher que trabalhou toda a vida": Albergaria-a-Velha de luto pela artesã que morreu vítima de incêndioGoverno admite ajustar IRS e IRC para convencer o PS a aprovar OrçamentoSimão Sabrosa sobe ao altar com Vanessa Rebelo.

A fotografia de um padre da diocese do Porto a abençoar uma união gay, envergando alva e estola, motivou uma chuva de críticas, sobretudo de membros do clero, e já chegou ao conhecimento do bispo do Porto. Mistério em Almada: mulher foi ao WC do restaurante onde celebrava o aniversário do pai e não voltou a ser vista'Falsa' professora de Matemática deu aulas durante 30 anos. Ministério exige pagamento de 350 mil euros

União Gay Padre Polémica Vestes Litúrgicas Igreja Católica

