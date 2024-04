Países Baixos instalarão sistemas de defesa aérea na Lituânia

O primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, anunciou esta terça-feira que os Países Baixos instalarão temporariamente sistemas de defesa aérea Patriot na Lituânia, conforme compromisso assumido pela NATO em 2023.

O primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, anunciou hoje que os Países Baixos instalarão temporariamente sistemas de defesa aérea Patriot na Lituânia, conforme compromisso assumido pela NATO em 2023.

Países Baixos instalam no verão sistemas de defesa aérea na LituâniaInstalção de sistemas vêm na sequência do compromisso assumido pela NATO em 2023.

