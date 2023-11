Ozzy e Sharon Osbourne mascararam-se de Kanye West e Bianca Censori no Halloween

O “Príncipe das Trevas” envergou um longo fato preto, completo com óculos de sol e máscara na cara, com a sua esposa a seu lado, fingindo estar nua, uma imagem protagonizada pelo casal Ye/Fiori.Kanye West disse a executivo da Adidas para “beijar a fotografia de Hitler todos os dias”“Israel pode destruir o que o Hamas é atualmente, mas não a sua ideia.

Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”Administração Pública

Função pública: Governo alarga quotas para melhores notas na avaliação de desempenho e acelera progressões (mas só em 2026)“Há um descontentamento notável e houve um efeito de panela de pressão que rebentou, mas estamos a resolver os problemas”“Há um descontentamento notável e houve um efeito de panela de pressão que rebentou, mas estamos a resolver os problemas”Polícia americana revela detalhes sobre morte do ator Matthew...

:

EXPRESSO: Vencedores da Vª Edição dos Prémios do Imobiliário Expresso/SIC Noticias no programa Espaços & CasasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Morte de Sara Carreira: condutores podem ser presos? De que crimes estão acusados? Família pode receber indemnização?Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Quem já beneficia do IRS Jovem pode poupar mais dois salários com novas regras: veja as simulaçõesSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: 'Como em Casa' ou quando uma aldeia invade a cozinha de um hotel em ÉvoraSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Manifestantes anti-Israel invadem aeroporto russo à caça de passageiros vindos de TelaviveSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Avdiivka, baluarte da resistência ucraniana ou a nova Bakhmut? Eis o que atrai as tropas russas à cidade em ruínasSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »