Um novo estudo realizado por investigadores do Canadá descobriu que as músicas preferidas têm impacto na perceção da dor e aquelas melancólicas e tocantes produzem um efeito ainda maior, realizado por investigadores da Universidade McGill, em Montreal, Canadá, concluiu que ouvir as nossas músicas preferidas funciona, em alguns casos, como analgésico, ajudando a reduzir a perceção da dor.

Enquanto isto acontecia, os participantes podiam ouvir duas das suas músicas favoritas: foi-lhes pedido previamente que informassem a equipa relativamente às suas melodias de eleição e o único requisito era que tivessem 3 minutos e 20 segundos.

Todos os voluntários passaram pelas experiências proporcionadas em cada uma das opções acima ao longo de cerca de sete minutos, durante os quais houve oito estímulos diferentes de dor e oito avaliações consequentes. headtopics.com

Os autores também perceberam que os voluntários que ouviram músicas consideradas agridoces também relataram sentir mais arrepios, e essa sensação foi associada a classificações mais baixas de desconforto provocado pelo ardor durante a experiência.

Todos nós somos capazes de sentir o poder da música, exceto quem sofre de amusia e, por isso, é incapaz de reconhecer ou reproduzir qualquer nota. Melhora o humor, dá prazer e remete para memórias, umas boas e outras más. headtopics.com

No entanto, disse ainda, “a evidência científica acerca dos benefícios terapêuticos da música ainda é muito frágil”, mesmo em relação à possibilidade de as músicas preferidas ajudarem a reduzir a dor.

