Outubro Traz Boas Notícias Para Quem Está A Pagar Empréstimo da Casa

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Outubro traz boas notícias para quem está a pagar o empréstimo da casa ao banco.

”, frisou esta sexta-feira Mário Centeno, abrindo a porta a mais cortes das taxas do BCE no futuro próximo – a próxima reunião acontece a 17 de outubro.Para o bolso das famílias portuguesas, depois do forte aperto nos últimos dois anos, a perspetiva adivinha-se agora mais positiva. A prestação está a cair há vários meses. E em outubro terá nova queda.

Para o ajudar a calcular a prestação do seu crédito à habitação, o ECO preparou um simulador. Faça as contas para o seu caso e se o seu contrato for revisto agora, saiba quanto irá pagar a menos.No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

