Outubro termina com menos chuva e temperaturas sobem em algumas regiões

"Ela não morreu, ela foi assassinada": Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco durante bombardeamentos“Está a ser reposto o abastecimento de água ”: Enviado especial CM/CMTV fala sobre aberturas de linhas de água em GazaTony Carreira e Fernanda Antunes saem do Tribunal de SantarémIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Protesto 'histórico' por cessar-fogo em Gaza termina com dezenas de detidos em Nova IorqueManifesta&231;&227;o consistiu numa “ocupa&231;&227;o hist&243;rica” da principal esta&231;&227;o de comboios da cidade. Consulte Mais informação ⮕

Distrito do Porto sob aviso amarelo devido à agitação marítima e fortes rajadas de ventoCircula&231;&227;o autom&243;vel e pedonal est&225; fechada na Avenida Dom Carlos I, junto ao forte de S&227;o Jo&227;o da Foz. Consulte Mais informação ⮕

Brilhante Dias quer Pizarro a negociar com sindicatos e não com a OM. Sarmento acusa Costa de 'leviandade' pelo caos na saúdeNo S&227;o Bento desta semana est&225; em debate a decis&227;o do Governo em n&227;o usar o trav&227;o &224;s rendas e a situa&231;&227;o na sa&250;de, em v&233;speras de mais uma ronda negocial entre o Minist&233;rio de Manuel Pizarro e os sindicatos. Consulte Mais informação ⮕

Telemóveis. Cabe às escolas decidir uso dos alunos, diz parecerO presidente do Conselho das Escolas defende que a escola n&227;o deve proibir o telem&243;vel, s&243; por proibir. Consulte Mais informação ⮕

Presidente do PP pede a Sánchez votação de amnistia de independentistas catalãesAlberto N&250;&241;ez Feij&243;o quer que o primeiro-ministro interino espanhol submeta o projeto "&224; decis&227;o de todos os espanh&243;is". Consulte Mais informação ⮕

TAP. PCP avisa que dúvidas do Presidente só podem ser respondidas sem privatizaçãoO membro da Comiss&227;o Pol&237;tica dos comunistas Vasco Cardoso afirmou que a decis&227;o do chefe de Estado "traduz v&225;rias das preocupa&231;&245;es do PCP" em rela&231;&227;o a um processo que o partido classifica de "crime econ&243;mico contra os interesses nacionais". Consulte Mais informação ⮕