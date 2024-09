Ossufo Momade: Independência económica é um dos maiores desafios de Moçambique

O candidato presidencial Ossufo Momade , líder da Renamo , apontou este sábado, em Manica, a independência económica como um dos maiores desafios de Moçambique, convidando a juventude a assumir o"compromisso coletivo" de travar os “males que corroem o tecido social”"Cerca de 50 anos de governação de um partido único e Moçambique está cada vez mais empobrecido e as desigualdades sociais estão cada vez mais acentuadas",...

"O acesso à comida para a maioria das famílias moçambicanas é um problema diário", acrescentou o líder da oposição, acusando a Frente de Libertação de Moçambique , partido no poder, de ter"delapidado" o Estado desde a independência, em 1975. A partidarização do Estado, acrescentou o candidato, também deve ser travada, bem como o suposto nepotismo, que descreveu como um dos"grandes males que afetam" o país e travam a sua independência económica.

Mais de 17 milhões de eleitores estão inscritos para votar, incluindo 333.839 recenseados no estrangeiro, segundo dados da Comissão Nacional de Eleições.

Ossufo Momade Renamo Eleições Presidenciais Independência Económica Desigualdades Sociais

