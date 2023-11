Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscasEscuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menoresDois Estados, Israel e Palestina, é a solução para a paz. Mas há quem não queira nenhum.

VISAO_PT: Israel: Líder do Hamas acusa israelitas de massacres em Gaza para encobrir fracassosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt

SICNOTICIAS: “Não temos combatentes aqui”: Israel diz que atacou túneis do Hamas, civis rejeitamSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias

SICNOTICIAS: Hamas diz que atentados são 'justificáveis' e promete remover IsraelSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias

RTPNOTICIAS: Israel intercetou vários rockets lançados pelo HamasVários rockets do Hamas chegaram esta terça-feira a Telavive. Todos eles foram intercetados pelas forças israelitas.

Fonte: RTPNoticias

RTPNOTICIAS: Israel dá conta de três cidadãos reféns do Hamas com passaporte portuguêsO Hamas revelou esta tarde que vai libertar vários reféns não israelitas nos próximos dias. O anúncio foi feito na rede social Telegram pelo porta-voz do braço armado da organização.

Fonte: RTPNoticias

DNTWIT: Gaza, o 'cemitério de crianças' que o Hamas diz vir a sê-lo também para IsraelUnicef lamenta que a Faixa de Gaza seja um cemitério para milhares de crianças. Os islamistas prometem igual destino às forças israelitas, as quais chegaram à Cidade de Gaza.

Fonte: dntwit