Os rituais funerários dos antigos egípcios

Que os antigos egípcios desenvolveram um complexo conjunto de práticas e rituais funerários para assegurar a existência depois da morte não é segredo para ninguém. Os textos fundamentais associados a esses rituais começaram por aparecer nas paredes das pirâmides, passando depois por um processo de acrescento e transformação ao longo dos séculos – até se chegar ao papiro do escriba Ani, aqui apresentado.

«Quando os esquifes retangulares de madeira mudaram de forma para seguir os contornos do corpo mumificado, os textos passaram a ser escritos em papiros, enrolados e inseridos no ataúde com o morto», assinala Baldock. «O título Livro dos Mortos foi cunhado em 1842 pelo egiptólogo alemão Richard Lepsius, mas sugere-se que um título mais apropriado seria ‘Encantamentos para a Ressurreição’, porque o propósito era que o falecido voltasse são e salvo do túmulo, numa forma aperfeiçoada e espiritualizada





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Habitação: Renda média dos contratos antigos é de 166,54 eurosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Biden discute esforços para libertação de reféns com NetanyahuA Casa Branca já tinha informado que Biden tinha"discutido longamente" com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, os esforços para um acordo que conduza à libertação dos reféns.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Deputados da oposição provocam desacatos no Parlamento albanêsOs deputados dos partidos de oposição na Albânia provocaram vários desacatos no Parlamento, numa tentativa de impedir a votação no hemiciclo sobre o Orçamento de Estado para o próximo ano.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Biden faz apelo urgente para financiamento de ajuda militar e humanitária na Ucrânia e em IsraelO Presidente dos EUA, Joe Biden, pede ao Congresso que não desista de financiar os pacotes de ajuda militar e humanitária na Ucrânia e em Israel, mas enfrenta ceticismo no Capitólio.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

TAP ganha prémios de companhia aérea mundial líder para África e América do SulA TAP voltou a ser eleita, nos World Travel Awards, a companhia aérea líder mundial em África e na América do Sul. É a sexta vez consecutiva que a empresa portuguesa arrecada estas distinções. Fique a saber que outros prémios vieram para Portugal:

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Noah Zino critica acordo da cimeira do clima e líderes da COP 28Noah Zino, porta-voz do movimento Climáximo, critica os líderes da COP 28 e apela à transição dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de forma justa e equitativa.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »