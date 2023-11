Os quatro “presidentes” da República de 1926

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira.

RTPNOTICIAS: Presidente da República preocupado com crescimento económicoO presidente lamentou que a economia portuguesa ainda esteja longe de 'arrancar'. Marcelo Rebelo de Sousa comentou a queda do PIB no terceiro trimestre, durante a visita à Moldova, acompanhada pelo enviado especial da RTP a Chisinau, Pedro André Esteves.

OBSERVADORPT: Assembleia da República recomenda ao Governo que 'prossiga os esforços' para remoção de amianto nas escolasA Assembleia da República recomendou ao Governo que 'prossiga os esforços para a remoção do amianto' nas escolas. Pedem ainda mais rigor e transparência na monotorização.

CMJORNAL: Presidente da República diz que números dos PIB mostram que economia portuguesa está 'longe de arrancar''Há razão em dizer que a economia mundial não está a crescer', constatou Marcelo Rebelo de Sousa.

OBSERVADORPT: Números dos PIB mostram que economia portuguesa está 'longe de arrancar', diz Presidente da RepúblicaO Presidente da República considerou que o recuo de 0,2% no crescimento em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) mostra que a economia portuguesa 'ainda está longe de arrancar'.

EXPRESSO: República Democrática do Congo atinge recorde de 6,9 milhões de pessoas deslocadas devido aos conflitosSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

CMJORNAL: Presidente da República considera veto da proposta de privatização da TAP um 'dever de consciência'Marcelo Rebelo de Sousa diz estar 'serenamente confiante' para reunião com o primeiro-ministro.

