Os problemas permanecem para além da crise política. O Partido Socialista nada fez para resolver os problemas dos portugueses e teima em não reconhecer a verdade. Há uma semana e meia que António Costa pediu a sua demissão ao Presidente da República, mais uma crise política desencadeada pelo Partido Socialista.

Depois de oito anos de uma governação que pouco nos pode orgulhar e basta sermos sérios na análise, estagnámos, não desenvolvemos, não inovámos, não nos modernizámos, resignámo-nos a sermos os últimos dos rankings. Estas crises políticas são verdadeiramente penosas para o país e para os Portugueses. Temos vindo a assistir a puras manobras eleitorais por parte do Governo no que diz respeito ao Orçamento de Estado para 2024 – o IUC afinal já não faz sentido, o ambiente deixou de ser relevante. O que também deixou de ser relevante foram as negociações com os médicos, com os enfermeiros, com os professores – quem esperou 8 anos poderá continuar à espera sabe-se lá até quando

:

