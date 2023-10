“Os palcos são mal construídos”: Maya comenta vídeo que mostra queda de Piqué no México

Vídeo de festa de estudantes de Bragança gera polémicaOs cães da Kokua dão assistência com amorIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Vídeo de festa de estudantes de Bragança gera polémicaOs cães da Kokua dão assistência com amorIntolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Villas-Boas: 'Choca-me a forma leviana e de cavaqueira com que se apresentam 50 milhões de prejuízo'Ao "Expresso", o ex-treinador acredita que o FC Porto "neste momento n&227;o &233; dos seus s&243;cios: &233; dos bancos, &233; dos fornecedores, &233; dos clientes". Futebol feminino &233; "ponto de vergonha" e &233; "uma urg&234;ncia absoluta que se criem todos os escal&245;es". Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteSob aviso laranja v&227;o estar os distritos de Braga e Vila Real at&233; &224;s 9h00 e os de Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra at&233; &224;s 15h00. Consulte Mais informação ⮕

José Manuel Freitas: “O resultado é espetacular mas a exibição não foi tão consistente”Comentador da CMTV fala sobre a vit&243;ria do FC Porto frente ao Antu&233;rpia, por 4-1, na B&233;lgica. Consulte Mais informação ⮕

Imagens impressionantes mostram crianças vítimas de ataque perto do campo de refugiados de Jabalia a chegar ao hospitalUm ataque a&233;reo perto do campo de refugiados de Jabalia deixou v&225;rias crian&231;as e beb&233;s feridos. Consulte Mais informação ⮕

Grande operação nos EUA para encontrar suspeito de tiroteio que matou 22 pessoasAtaque no estaod do Maine &233; j&225; o pior tiroteio do ano nos Estados Unidos da Am&233;rica. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas. Governo português não revela quantos reféns receberam nacionalidade“A &250;nica coisa que o Minist&233;rio da Justi&231;a pode dizer &233; que estar&225; sempre do lado dos direitos fundamentais”, diz Helena Carreiras. Consulte Mais informação ⮕