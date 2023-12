Os momentos mais marcantes do ano segundo a agência Lusa

No momento de escolher os momentos mais marcantes do ano, os jornalistas da agência Lusa dão destaque à guerra entre Israel e o Hamas e à demissão de António Costa e a consequente queda do Governo. A escolha para figura nacional distinguiu a dupla de protagonistas da crise política, António Costa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Milhares de pessoas reclamaram a demissão do Presidente brasileiro.

Nestas escolhas participaram 76 jornalistas da agência e 61 votaram na crise política para o acontecimento nacional, seguindo-se, com oito votos, a Jornada Mundial de Juventude (JMJ), em agosto, em Lisboa, e o caso dos abusos sexuais da Igreja, com sete votos. Seguindo-se Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, e Pedro Sanchez, líder do PSOE que conseguiu voltar ao poder em Espanha, com nove votos cada, e a resistência das mulheres iranianas recebeu um voto





Esperança por paz e segurança em Israel e GazaO mundo aguarda com o coração nas mãos pelo fim do terror e da guerra, pelo regressar dos reféns a Israel e pela segurança, bem-estar e condições de vida dignas para as pessoas em Gaza, Cisjordânia e em Israel.

Joe Biden isolado na defesa de IsraelOs analistas acreditam que as alterações de perspetiva entre a comunidade internacional, e subsequente pressão sobre Telavive, são significativas, mas defendem que nem os EUA são capazes de influenciar os desígnios israelitas neste momento.

Conflito israelo-palestiniano se intensifica com ataques do Hamas e retaliação de IsraelAcompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico.

Israel ameaça líder do Hezbollah e relatório da ONU alerta para situação humanitária na CisjordâniaRelatório da ONU fala em situação humanitária em 'rápida deterioração' na Cisjordânia. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel ameaça líder do Hezbollah. Israel não avisou sobre bombardeamento a campo de refugiados para evitar fuga de operacionais do Hamas.

Conflito entre Israel e Palestina continuaO presidente palestiniano Mahmoud Abbas considerou a guerra um "crime grave" contra o seu povo. Já chefe do exército israelita, Herzi Halevi, frisou que o conflito com o Hamas se prolongaria por "muitos mais meses".

Israel promete guerra para "muitos meses": "o desfecho passará sempre pela eliminação da ameaça, o Hamas"

