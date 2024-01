Os jovens portugueses são seduzidos pelo discurso do partido Chega

Os jovens portugueses parecem cada vez mais seduzidos pelo discurso do Chega, o partido que domina as redes sociais,"o sítio onde estão os mais novos".

A deputada Rita Matias é a"influencer" que alterou as regras do jogo O perfil está feito: estão todos na casa dos 20 anos, conheceram o partido através das redes sociais (como oou o Instagram), não se sentem representados pelos partidos “tradicionais”, e encontraram nas palavras de André Ventura e de Rita Matias as respostas para as suas preocupações. Pelo caminho, viram familiares e amigos afastarem-se. A Juventude do Chega cresce, cada vez mais – são, hoje, 6 mil. Conservadores, patriotas ou tradicionalistas, qualquer que seja o rótulo, os jovens do Chega aproximaram-se do partido, sobretudo, porque “desejam ver as coisas mudar, antes que seja tarde”. Cada um tem a sua história, quase sempre pessoal. Pouco divergem, no entanto. O passado “não agradou” e o presente “também não”; esperam, agora, que o futuro “seja melhor, com o Chega





