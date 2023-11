Os dramas pessoais

. Tudo começara no sábado, com notícias de medo e de morte – e a mensagem “já viste isto?” –, para logo a meio da semana surgirem rumores de um dilúvio que nos deveria deixar em estado de alerta – e a mensagem “tu queres ver”.

Com o fim de mais um ciclo a que não gostamos de chamar roda de hámster (mas que, sem cuidado, nem vida é), a notícia mais íntima e pessoal: “Estou triste, preciso de te ver.”Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Papa: 'Igreja deve acolher sem exigir atestados de boa conduta'Na missa de encerramento da assembleia geral do S&237;nodo dos Bispos, Francisco deixou claro o que deseja deste caminho de reforma sinodal. Consulte Mais informação ⮕

Pesso@s que andam por aí com filhos na barrigaNo tempo da ditadura do género, do eu sou o que sinto que sou, das pessos, as grávidas mostram que a realidade biológica não se compadece com efabulações e que só as mulheres são mães Consulte Mais informação ⮕

Liberalismo, socialismo, política fiscal e crises económicasO que as sucessivas crises deixaram muito claro é que o modelo socialista só sobrevive com permanentes ajudas. Que seria de nós sem a bazuca dos liberais do centro e norte da Europa? E mesmo assim! Consulte Mais informação ⮕

Noruega diz que resposta ao Hamas foi desproporcionada'Os civis devem ser tidos em conta, e o direito humanitário é muito claro a este respeito. Penso que este limite foi largamente ultrapassado', afirmou Jonas Gahr Støre à rádio pública NRK. Consulte Mais informação ⮕

Exército Israelita pede a população de Gaza para ir rumo ao SulO exército israelita volta a aconselhar a retirada de todos os civis da cidade de Gaza. Desta vez com o porta-voz militar israelita a ser claro e a pedir para a população se deslocar para Sul. Um aviso que dá a entender que a operação militar no norte de Gaza será intenso e não vai poupar ninguém. Consulte Mais informação ⮕

Açores, ilhas de brumaO que os açorianos designam por “um bonito sol” não passa para mim de um sol envergonhado. Claro que não os contradigo, concordo sempre que aquele sol pálido é extraordinário. Consulte Mais informação ⮕