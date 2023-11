“Os civis não têm onde se abrigar”: Médicos sem Fronteiras garantem que toda a Faixa de Gaza está a ser atacada

Israel renovou este domingo o alerta feito no sábado aos que permanecem no teatro de operações. “Civis do Norte de Gaza e da cidade de Gaza, devem deslocar-se temporariamente para o Sul, para uma área mais segura onde possam receber água, alimentos e medicamentos”.

Pai enterra filha que morreu após sofrer ataque cardíaco quando ouviu sirenes de alerta para ataque aéreo em IsraelMaré de gente no maior bairro de Nova Iorque em manifestação pro-Palestina Associações presentes no protesto pedem a libertação de todos os palestinianos "que viveram sob ocupação durante 75 anos".Nem um sobrevivente do Holocausto foi poupado na matança de HolitMilhares de pessoas invadiram armazéns da ONU em Gaza para levar alimentos e artigos de sobrevivência

Invasão foi "um sinal preocupante de que a ordem civil está a começar a colapsar", disse Thomas White, diretor da agência das Nações Unidas, em Gaza.Rede de satélites Starlink vai apoiar conectividade em Gaza headtopics.com

Elon Musk, proprietário da rede de satélites, não especifica quais as organizações que a rede Starlink vai apoiar.Nas últimas três semanas morreram cerca de três mil crianças.

'Os civis não têm sítio onde se possam abrigar', alertam os Médicos Sem FronteirasMédicos Sem Fronteiras diz que Gaza está a ser 'arrasada' e bombas não caem apenas nos norte. Milhares de pessoas invadiram armazéns da ONU para levar alimentos e outros artigos essenciais.

Israel intensifica ataques na Faixa de GazaA jornalista Catarina Santos, enviada especial da Renascença, relata o ambiente sentido na Cisjordânia, num momento em que Israel intensificou os ataques na Faixa de Gaza e que surgem várias manifestações de apoio.