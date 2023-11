Os altos e baixos de Joe Biden em três anos na Casa Branca

A legislação procurava fazer face ao impacto económico da pandemia e ajudar os indivíduos e as empresas a recuperarem dos desafios financeiros provocados pela covid-19, cumprindo uma promessa eleitoral de Biden.O Governo de Biden iniciou uma campanha de vacinação a nível nacional, com o objetivo de administrar 100 milhões de doses de vacinas nos primeiros 100 dias da sua presidência, tendo superado essa meta.

A legislação foi vista como uma conquista bipartidária num ambiente politicamente dividido e procurava responder às necessidades de infraestruturas de longa data nos EUA.Pouco depois de tomar posse, o Presidente Biden voltou a aderir ao Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, assinalando o compromisso de abordar as questões climáticas na cena global.

A evacuação caótica de cidadãos norte-americanos e aliados afegãos do aeroporto de Cabul atraiu críticas generalizadas, dentro e fora dos Estados Unidos, sendo um dos momentos mais críticos do mandato de Biden.

Este aumento no número de chegadas de imigrantes levou centros de detenção a declararem-se sobrelotados e levantou preocupações sobre a segurança das fronteiras e o tratamento humanitário. O problema agravou-se com o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, provocando alertas sobre o potencial impacto na economia e no poder de compra dos consumidores.

