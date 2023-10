Ordem dos Enfermeiros. Alterado prazo de entrega das candidaturas

O movimento"Enfermeiros Unidos" foi excluído das eleições na Ordem dos Enfermeiros.

Em resposta, o movimento fala de irregularidades e falta de transparência e já avançou com um processo contra a Ordem no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoO Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) anunciou hoje uma greve ao trabalho extraordinário em novembro e dezembro, para exigir a abertura imediata de negociações com a tutela sobre uma carreira que corrija desigualdades. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoA greve foi convocada pelo Sindicato Democr&225;tico dos Enfermeiros de Portugal, que n&227;o representa a maioria dos enfermeiros, para entre as 00h00 de 3 de novembro e as 24h00 de 31 de dezembro, abrangendo o setor p&250;blico em todo o pa&237;s. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de enfermeiros marca greve ao trabalho extra até final do anoEntre as reivindicações associadas à greve estão 'a integração imediata nos quadros das instituições públicas de todos os enfermeiros com contratos de trabalho válidos' e o cumprimento das chamadas 'dotações seguras', através da admissão imediata de enfermeiros. Consulte Mais informação ⮕

