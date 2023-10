Ordem alerta para escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro em Lisboa

A Ordem alerta que esta situação deverá repetir-se"em vários dias do mês de novembro e coloca em risco a assistência médica às grávidas e restantes doentes da região de Lisboa".

Num comunicado enviado à Lusa esta noite, a Ordem dos Médicos do Sul acusa o serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHULN, que inclui o Hospital de Santa Maria) de não estar a cumprir o compromisso assumido de colocar equipas adequadas na urgência do HSFX.

A Ordem diz que uma delegação sua esteve reunida hoje com a administração e a direção de serviço de Obstetrícia do Hospital do HSFX para debater esta grave situação em Lisboa, mas sublinhou que na reunião"não estiveram representantes da direção clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHULN, que inclui o Hospital de Santa Maria) nem do respetivo serviço de Ginecologia/Obstetrícia, embora tenham sido...

A delegação da Ordem dos Médicos, encabeçada pelo presidente do Conselho Regional do Sul, Paulo Simões,"manifestou a sua preocupação e também o propósito de seguir o assunto, com vista à sua solução", considerando igualmente que"o caso exige a colaboração efetiva entre as duas administrações e as duas direções de serviço, para que as utentes, a quem de facto interessa acima de tudo,...

