Ordem alerta para escalas de urgência obstétrica inaceitáveis em novembro em Lisboa

A Ordem dos Médicos manifestou-se hoje"muito preocupada" com a situação da urgência obstétrica no Hospital São Francisco Xavier, que acolhe as utentes do Santa Maria devido a obras, alertando para um"modelo inaceitável" na escala para novembro.

Num comunicado enviado à Lusa esta noite, a Ordem dos Médicos do Sul acusa o serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHULN, que inclui o Hospital de Santa Maria) de não estar a cumprir o compromisso assumido de colocar equipas adequadas na urgência do HSFX.

Para os responsáveis da OA, "não é aceitável existirem dois ou três ginecologistas de urgência interna no CHULN e apenas um único especialista na equipa de urgência externa no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO, a que pertence o HSFX) quando deveriam estar pelo menos quatro". headtopics.com

A Ordem alerta que esta situação deverá repetir-se "em vários dias do mês de novembro e coloca em risco a assistência médica às grávidas e restantes doentes da região de Lisboa". Isto ocorre "numa altura em que as urgências limítrofes anunciam encerramentos parciais ou totais", alerta ainda o órgão profissional, considerando que "esta situação é inaceitável, segundo as normas estabelecidas pela Ordem dos Médicos, que têm em vista garantir a segurança dos doentes e a qualidade da Medicina praticada".

A Ordem diz que uma delegação sua esteve reunida hoje com a administração e a direção de serviço de Obstetrícia do Hospital do HSFX para debater esta grave situação em Lisboa, mas sublinhou que na reunião "não estiveram representantes da direção clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHULN, que inclui o Hospital de Santa Maria) nem do respetivo serviço de Ginecologia/Obstetrícia, embora tenham sido... headtopics.com

