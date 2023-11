Orçamento dos Açores para 2024 tem mais seis milhões do que o inicialmente previsto

Fim do SEF e início do AIMA: no primeiro dia pediu-se"paciência"Presidente da Moldávia diz que país"está pronto" para começar negociações para UESNS: há enfermeiros sem avaliação obrigatória há três anosTempos de espera para consultas no SNS chegam a ultrapassar dois anosVários mortos e desaparecidos após queda de andaime em HamburgoPresidente da agência que substituiu SEF quer resolver...

Marco Paulo: "No 'Um, Dois, Três', o Carlos Cruz diz-me: 'Eu não gosto de si'. Não se faz, eu não convido ninguém para ser enxovalhado"Patrícia Barão: "O preço das casas vai continuar a subir. Estamos a criar um monstro e em vez de dinamizar o setor fazemos o contrário"

FP Judo aprova por unanimidade orçamento de 3,6 milhões de euros para 2024O orçamento da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) para 2024, na ordem dos 3,6 milhões de euros, foi hoje aprovado por unanimidade em Assembleia Geral do organismo realizada no Comité Olímpico de Portugal. Consulte Mais informação ⮕

Debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024O Parlamento dá início esta segunda-feira a dois dias de debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024, cuja aprovação estará garantida pela maioria absoluta do PS. Acompanhamos aqui, ao minuto, os trabalhos na Assembleia da República. Consulte Mais informação ⮕

Se Trump for candidato, as presidenciais de 2024 podem decidir-se nos tribunaisNo (próximo) dia 4 de março o ex-Presidente Donald Trump começa a responder por tentativa de golpe de Estado, na sequência da insurreição de 6 de janeiro de 2021. Consulte Mais informação ⮕

Almofada do Estado terá reforço de 30% em 2024, o maior desde a pandemiaTirando o ano excecional de 2020, o aumento agora previsto pelas Finanças será o maior em oito anos, engordando a almofada até 7,7 mil milhões de euros. Consulte Mais informação ⮕

Neres só deve voltar em 2024Lesão no joelho esquerdo deve levar o extremo do Benfica à mesa de operações Consulte Mais informação ⮕