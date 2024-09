Orçamento do Estado: Reunião entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro sem clarificações

Finalmente, chegou o encontro que aguardávamos há várias semanas, ou meses, em que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro se sentaram para discutir o Orçamento do Estado. O problema é que, depois da reunião, não conseguimos perceber que caminho pode haver. Pedro Nuno Santos foi claro, mas pouco depois, Montenegro

sobre as negociações do Orçamento do Estado para 2025 com Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS, Paulo Baldaia, comentador SIC e Luís Aguiar-Conraria, professor na Escola de Economia e Gestão na Universidade do Minho.

Biden pediu ao Pentágono que"que avaliasse e ajustasse, se necessário" presença militar no Médio OrienteHezbollah ataca norte de Israel em resposta à ofensiva israelita contra o LíbanoIrão acusa Estados Unidos de ser cúmplice nos"crimes" israelitas na Faixa de Gaza e no LíbanoEstudo revela que cerca de metade dos portugueses está insatisfeito com a vida sexualRita Carvalho PereiraCarolina Botelho PintoAmadeu Guerra é o...

Orçamento Do Estado Pedro Nuno Santos Luís Montenegro PSD PS

