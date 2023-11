Orçamento do Estado para o Ensino Superior

Dizem que este é um bom orçamento para as famílias e não sendo economista, do que li e do que ouvi, concordo. Não fora odo IUC e parece-nos que a oposição tinha ficado sem saber o que contestar. Esperamos que todos que sejam capazes de construtivamente melhorarem a proposta do governo e fazer deste um orçamento histórico para Portugal... pela positiva entenda-se, que pela negativa temos vários que mereceriam esse destaque.

Voltando ao ensino superior o orçamento continua a ser escasso e mal distribuído. Continua a existir pouco dinheiro destinado ao setor e na distribuição que se faz, não se estimula e incentiva a superação das dificuldades porque passam as instituições. Não se estimula os jovens a optarem por escolher a instituição"da sua terra", não se fomenta o desenvolvimento e consequente atratividade destas instituições.

Em abono da verdade diga-se que estamos numa fase de grande injeção de capital, via fundos comunitários (PRR) para a construção de residências, para a melhoria da eficiência energética dos edifícios, para a melhoria das acessibilidade, para a inovação digital, para a prevenção e acompanhamento do bem-estar e da saúde mental, etc, etc...

