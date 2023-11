Orçamento do Estado. Governo prevê receitas fiscais históricas

O alívio no IRS deverá ser anulado pelos outros impostos, especialmente o IVA e o Imposto Único de Circulação, que implicam uma cobrança de mais de 2.700 milhões de euros.

Parlamento inicia debate do Orçamento de EstadoO parlamento inicia o primeiro de dois dias de debate, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta socialista e votos contra do PSD, Chega, IL, PCP e BE. Consulte Mais informação ⮕

Debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024O Parlamento dá início esta segunda-feira a dois dias de debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024, cuja aprovação estará garantida pela maioria absoluta do PS. Acompanhamos aqui, ao minuto, os trabalhos na Assembleia da República. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Líder da IL anuncia intenção de baixar dois euros por mêsRui Rocha anunciou alterações ao Orçamento do Estado para 2024 a propor pela Iniciativa Liberal. Consulte Mais informação ⮕

A ilusão do Orçamento não retira dificuldades na saúdeTemo que a muito breve prazo/tempo, quando o comum cidadão “acordar” desta “letargia e embalo” socialista, possa não ter enfermeiros para o tratar com dignidade, ética e deontologia. Consulte Mais informação ⮕