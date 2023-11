Orçamento do Estado entra em Modo Oficina Auto

O Orçamento do Estado entrou em Modo Oficina Auto. O Governo prometeu um limite anual de 25 euros no aumento do IUC de chaços anteriores a 2007, mas O INIMIGO foi ler o OE2024 (Página 538 e seguintes, capítulo “Pneus, Alinhamento de Direção, Recarga de Ar Condicionado, Mudança de Óleo e Bate-chapas”) e sabe que esta lei travão tem os discos no osso, as pastilhas esfrangalhadas e dois tijolos encostados às rodas a servirem como travão de mão.

O IP contactou Fernando Medina, mas o ministro recusou responder porque já aprendeu a desculpa clássica que os mecânicos começam a dar, logo a meio de setembro, “agora mete-se o Natal e o Ano Novo e estou com muito serviço

