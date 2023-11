Orçamento de Estado. Debate na generalidade começa hoje com a aprovação da proposta garantida pelo PS

O olhar de José Manuel Fernandes e Helena Matos para os principais acontecimentos do dia. Programa aberto à participação dos ouvintes que quiserem dar a sua opjnião. Basta inscreverem-se pelo 910024185. Todos os dias às 10h10 na Rádio Observador.

Parlamento inicia debate do Orçamento de EstadoO parlamento inicia o primeiro de dois dias de debate, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta socialista e votos contra do PSD, Chega, IL, PCP e BE. Consulte Mais informação ⮕

OE2024: Líder da IL anuncia intenção de baixar dois euros por mêsRui Rocha anunciou alterações ao Orçamento do Estado para 2024 a propor pela Iniciativa Liberal. Consulte Mais informação ⮕

Ana Paula Vitorino: 'Terceira travessia do Tejo tem de existir e tem de ser ferroviária'Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes defende que independentemente da localização do novo aeroporto, a infraestrutura deve estar ligada à ferrovia, pesada ou ligeira. Consulte Mais informação ⮕

Big Brother: Márcia e Zé Pedro mais que amigos? Concorrentes comentam aproximação dos colegasSegundo os concorrentes, Márcia e Zé Pedro têm estado muito cúmplices. Consulte Mais informação ⮕

ONU pede 'trégua humanitária' na Faixa de GazaO presidente turco considera que Israel entrou 'num estado de loucura do qual tem de sair'.Tayyip Erdogan diz que Telavive tem parar com os ataques. Consulte Mais informação ⮕