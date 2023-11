Orçamento de Estado angolano para 2024 contempla 56 ME para contratar funcionários públicos

Segundo o documento, o OGE 2024 contempla um montante de 50,0 mil milhões de kwanzas para assegurar novas contratações, promoções e progressões de carreira dos profissionais da administração pública. Para acelerar a criação de empregos, o executivo angolano vai, sob a coordenação do Ministério da Economia e Planeamento, arrancar com a implementação do Projeto Diversifica Mais (Projeto de Aceleração da Diversificação Económica e Criação de Emprego) a ser implementado até 2029, financiado pelo Banco Mundial no valor de 300 milhões de dólares (282 milhões de euros).

Aumentar o investimento privado e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas nas cadeias de valor não petrolíferas, particularmente no corredor do Lobito, estão igualmente entre os propósitos do projeto.

Para a concretização do FNE, instrumento de execução do Programa Nacional do Emprego, aprovado na passada semana pelo Conselho de Ministros, o OGE 2024 inscreve um montante de 10,0 mil milhões de kwanzas (11,3 milhões de euros).A proposta do OGE 2024 já se encontra em sede da Assembleia Nacional (parlamento) para a respetiva discussão e aprovação final.

:

DNTWIT: Siga aqui ao minuto o debate do Orçamento de Estado 2024O debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024 inicia-se esta tarde no Parlamento. Amanhã prossegue durante a manhã, terminando com a votação na generalidade.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Debate e votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024O primeiro-ministro admitiu que a privatização da TAP afinal pode não avançar. António Costa disse que a empresa só será vendida se o comprador garantir que o aeroporto de Lisboa mantém a importância estratégica.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Orçamento do Estado 2024: reviver o passado com cofre para futuroSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: 'Mais rendimentos, mais investimentos, mais futuro': Medina sobre Orçamento do Estado para 2024Votação decorre estando a aprovação garantida com os votos da maioria absoluta do PS.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Orçamento do Estado para 2024 aprovado na generalidadeAprovação estava garantida à partida pela maioria absoluta do PS.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Maioria absoluta aprova na generalidade Orçamento do Estado para 2024Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »