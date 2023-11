Orçamento da Câmara do Porto para 2024 será o maior de sempre

É o último verdadeiro orçamento do executivo de Rui Moreira, contando que o do próximo ano obedece a uma “lógica de gestão corrente”, segundo o próprio. E será um “orçamento de continuidade”, apesar de lançar também “novos projectos estruturantes para a cidade”. Na próxima segunda-feira, o executivo do Porto vai votar e debater o orçamento da Câmara do Porto para o próximo ano.

Tal como em 2023, onde o orçamento de 385,8 milhões se apresentava como uma subida face ao do ano anterior, a fasquia volta a subir. O orçamento a apresentar é o maior de sempre, alcançando os 412 milhões de euros. E, diz Rui Moreira, recebeu contributos de todos os partidos, com excepção do Chega e do PS, mas teve particular importância o PSD, com quem o movimento independente firmou um acordo de governação. Os projectos estruturantes referidos por Rui Moreira numa nota introdutória do documento, ao qual o PÚBLICO teve acesso, dizem respeito, por exemplo, à área da habitação e urbanismo, contemplada com 53,6 milhões de euros

