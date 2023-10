Orbán diz que plano da UE para a Ucrânia 'falhou'

Jornal iOrbán acrescentou que a União Europeia tem de atualizar a sua estratégia e que esta tem de ter em conta os custos. A estratégia para apoiar a Ucrânia “falhou”. Quem o diz é Viktor Orbán, primeiro-ministro húngaro, que coloca em causa o atual plano e papel da União Europeia na guerra.

“Hoje todos o reconhecem, mas ninguém se atreve a dizê-lo alto e bom som, que esta estratégia falhou. É óbvio que não vai funcionar… Os ucranianos não vão vencer no campo de batalha”, disse o governante, em declarações aos jornalistas, depois da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, esta sexta-feira.

Na mesma linha, Orbán acrescentou que a União Europeia tem de atualizar a sua estratégia e que esta tem de ter em conta os custos. “Assim que soubermos quando é que nos vai custar, podemos saber quando é que toca a cada um”, disse ainda. headtopics.com

