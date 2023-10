Orbán diz que estratégia 'falhou' na Ucrânia e que ucranianos não vão reconquistar território

O primeiro-ministro da Hungria, considerado um dos mais céticos no apoio à Ucrânia, acredita que é necessário considerar outro plano para a população ucraniana e fazer uma estimativa de custos para essa estratégia.

"Hoje todos o reconhecem, mas ninguém se atreve a dizê-lo alto e bom som, que esta estratégia falhou. É óbvio que não vai funcionar... Os ucranianos não vão vencer no campo de batalha", disse Viktor Orbán.

O primeiro-ministro da Hungria, considerado um dos mais céticos no apoio à Ucrânia, acrescentou que é necessário considerar outro plano para a população ucraniana e fazer uma estimativa de custos para essa estratégia.

sobre o apoio à Ucrânia em sede de discussão dos líderes da UE, o primeiro-ministro húngaro disse não encontrar uma razão para canalizar dinheiro dos seus contribuintes para apoiar Kiev.A cidade industrial de Avdiivka, localizada na província de Donetsk, tem sido alvo nas últimas semanas de intensos ataques por parte das tropas russas, que procuram cercá-la à custa de pesadas perdas.

