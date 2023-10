Orbán diz que estratégia “falhou” e que ucranianos não vão reconquistar território

O primeiro-ministro húngaro alegou hoje que a estratégia para apoiar a Ucrânia contra a Rússia"falhou" e que a União Europeia (UE) necessita de outro plano, por duvidar que os ucranianos consigam vencer no campo de batalha

“Hoje todos o reconhecem, mas ninguém se atreve a dizê-lo alto e bom som, que esta estratégia falhou. É óbvio que não vai funcionar… Os ucranianos não vão vencer no campo de batalha”, disse Viktor Orbán, à margem da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Considerado um dos mais céticos no apoio à Ucrânia, o primeiro-ministro da Hungria acrescentou que é necessário considerar outro plano para a população ucraniana e fazer uma estimativa de custos para essa estratégia: “Assim que soubermos quando é que nos vai custar, podemos saber quando é que toca a cada um”. headtopics.com

Viktor Orbán sustentou que apesar de haver uma “grande batalha” sobre o apoio à Ucrânia em sede de discussão dos líderes da UE, o primeiro-ministro húngaro disse não encontrar uma razão para canalizar dinheiro dos seus contribuintes para apoiar Kiev.

