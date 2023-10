Orbán diz que estratégia da UE 'falhou' e que ucranianos não vão reconquistar território

O primeiro-ministro húngaro alegou hoje que a estratégia para apoiar a Ucrânia contra a Rússia"falhou" e que a União Europeia (UE) necessita de outro plano, por duvidar que os ucranianos consigam vencer no campo de batalha."Hoje todos o reconhecem, mas ninguém se atreve a dizê-lo alto e bom som, que esta estratégia falhou. É óbvio que não vai funcionar...

Considerado um dos mais céticos no apoio à Ucrânia, o primeiro-ministro da Hungria acrescentou que é necessário considerar outro plano para a população ucraniana e fazer uma estimativa de custos para essa estratégia: "Assim que soubermos quando é que nos vai custar, podemos saber quando é que toca a cada um".

Viktor Orbán sustentou que apesar de haver uma "grande batalha" sobre o apoio à Ucrânia em sede de discussão dos líderes da UE, o primeiro-ministro húngaro disse não encontrar uma razão para canalizar dinheiro dos seus contribuintes para apoiar Kiev. headtopics.com

União Europeia entregou apenas um terço das munições que tinha prometido à UcrâniaDesde março, a União Europeia enviou apenas 30% das munições que prometeu fornecer à Ucrânia no espaço de 12 meses. Os Estados-membros acordaram na altura com o envio de um milhão de projéteis. Consulte Mais informação ⮕

Organização acusa Rússia de recrutar cubanos como carne para canhão na UcrâniaAs forças militares russas recrutam cubanos para a guerra na Ucrânia e 'não sentem pena deles'. Consulte Mais informação ⮕

'A Rússia sofreu cinco mil baixas nas batalhas de Avdiivka e Maryinka', afirma a UcrâniaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Orbán defende aperto de mão a Putin e diz estar orgulhoso de “estratégia”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Orbán defende aperto de mão a Putin e diz estar orgulhoso'Vamos continuar com a porta aberta a todo o diálogo com os russos. Caso contrário, não há qualquer chance de paz [...]. É uma estratégia, estou orgulhoso dela', respondeu o primeiro-ministro húngaro. Consulte Mais informação ⮕

Orbán defende aperto de mão a Putin e diz estar orgulhoso de 'estratégia'Primeiro-ministro húngaro garante que vai continuar 'com a porta aberta a todo o diálogo com os russos. Caso contrário, não há qualquer chance de paz' e mostra-se 'orgulhoso' com estratégia definida. Consulte Mais informação ⮕