Opositor russo Alexei Navalny desaparecido há duas semanas

O opositor do regime russo Alexei Navalny está desaparecido há duas semanas. O dissidente não compareceu a uma audiência judicial e os seus apoiantes não obtêm resposta das prisões russas.; há 15 dias que não sabemos o que lhe aconteceu, ou onde está”, afirmou à RTP Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny. Os apoiantes do opositor russo estão convencidos de que este “foi transferido para uma prisão, mas é uma mera suposição, não temos uma confirmação oficial”.

, na região de Vladimir, e desde então desapareceu literalmente. Estamos a contactar todas as prisões e colónia de regime especial que existem na Rússia – há mais de 200, no total – para obter uma resposta sobre se o Alexei lá está ou não, mas até agora não soubemos nada”, explicou Kira Yarmysh. Os apoiantes de Navalny, que foi preso em 2021 depois de ter sobrevivido a uma tentativa de assassínio por envenenamento, que atribui ao Kremlin, alertaram para o desaparecimento do opositor no início deste mês, quando foi visto pela última ve





RTPNoticias » / 🏆 18. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Putin quer que a Inteligência Artificial torne a Rússia mais eficienteO Presidente russo, Vladimir Putin, anuncia que a Rússia vai adotar uma nova estratégia nacional para o desenvolvimento da Inteligência Artificial, visando tornar o país mais eficiente e garantir a felicidade de todas as pessoas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o HamasA duas semanas do Natal, os enviados da RTP Paulo Jerónimo e José Pinto Dias estão junto à igreja da Natividade, em Belém, na Cisjordânia, onde desta guerra também tem impacto.

Fonte: rtppt - 🏆 12. / 63 Consulte Mais informação »

Acordo para libertação de reféns “obriga as duas partes a trabalharem em conjunto” e pode ser prolongado. Mas também há riscos no terrenoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Bastonário da Ordem dos Médicos pede informação sobre caso das gémeas luso-brasileirasCarlos Cortes lembra que essa documentação foi solicitada duas vezes ao Hospital de Santa Maria e o pedido vai ser reforçado esta sexta-feira para o organismo poder intervir, caso se justifique

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

No Parlamento discute-se um OE que 'em poucas semanas vai ficar órfão'Na Assembleia da República arranca a discussão e votação na especialidade do Orçamento do Estado de 2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta do PS.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »