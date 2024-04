Operadoras portuguesas confirmam imagens de interferência em transmissões de TV

Em resposta ao Observador, duas das principais operadoras portuguesas — a MEO e a NOS — confirmaram a existência destas imagens, sendo que a Vodafone optou por não prestar comentários. Fonte oficial da NOS ressalva ao Observador que a “programação de cada canal é da responsabilidade do mesmo, estando alheia a qualquer decisão sobre os conteúdos a serem transmitidos”.

No entanto, assim que a situação foi reportada, a NOS “contactou o responsável da transmissão do canal, que confirmou a abertura de uma investigação para apurar as causas desta interferência”.episódio de “Operação Papagaio” , o novo podcast plus do Observador com o plano mais louco para derrubar Salazar e que esteve escondido nos arquivos da PIDE 64 anos. Pode ouvir o primeiro episódio Além disso, a operadora garantiu que os “conteúdos foram bloqueados, de imediato, da grelha de programação da NOS, tendo a situação sido normalizada pelo responsável internacional da transmissão do canal, no próprio dia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



