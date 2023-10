Operação Picoas: Altice prepara saída de quadros suspensos

Há mudanças em curso na Altice Portugal.

A empresa liderada por Ana Figueiredo está a preparar o processo de rescisão com os quadros de topo com funções suspensas, na sequência do processo de investigação em curso pelas autoridades portuguesas, para a sua saída definitiva do grupo de Patrick Drahi, apurou o Expresso.

