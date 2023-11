Operação para responder à procura acumulada

Temos essa pendência por haver dificuldade em responder diariamente à procura e acumulou-se ao longo do tempo. O que se pretende é criar uma operação com auxílio da sociedade civil, ordenada num todo nacional, para garantir que a capacidade de resposta diária é superior à procura. Estima-se que se inicie até ao final do primeiro trimestre. Porque não hoje? É crucial dotar o sistema de ferramentas tecnológicas.

Não é viável montar uma operação destas se, antes, não autonomizarmos alguns processos. Há um conjunto de medidas que vão ser tomadas até ao lançamento para acelerar o contacto presencial, que tem de ficar circunscrito à verificação da validade da documentação e recolha de dados biométricos

:

RTPNOTICIAS: Ataques do Hamas foram uma grande e abençoada operação, disse líder do HezbollahO líder do Hezbollah disse que os ataques do Hamas a Israel, no dia 7 de outubro, foram uma grandiosa e abençoada operação.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Ataques do Hamas foram uma grande e abençoada operação, disse líder do HezbollahO líder do Hezbollah disse que os ataques do Hamas a Israel, no dia 7 de outubro, foram uma grandiosa e abençoada operação.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Biografia de Chivukuvuku traz outras versões de uma Angola onde só havia uma verdadeVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: É uma prisão. Viagem por uma Belém irreconhecívelTeme mais uma frente de batalha e as possíveis ondas de choque no país onde nasceu.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Serão os alimentos biológicos mais saudáveis do que os convencionais?Surgiram como apanágio de uma alimentação saudável, mas há quem apenas os veja como uma moda

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Tempestade Ciáran mata dez pessoas e perturba transportes na EuropaUma das vítimas mortais é uma criança de cinco anos.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »